Coronavirus, 1.182 nuovi casi in Sicilia

Sono 1.182 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 22.696 tamponi processati. L’isola è ancora oggi la prima regione in Italia per incremento di nuovi positivi davanti a Veneto (844), Lombardia (656) e Toscana (615). Le vittime sono 23 mentre i guariti 1.334. L’indice di positività è stabile al 5.21%. Attualmente in Sicilia ci sono 28.125 persone positive al virus, 175 in meno rispetto a ieri.

La divisione dei nuovi casi per provincia

Palermo 247; Catania 221; Ragusa 190; Siracusa 152; Trapani 106; Agrigento 104; Caltanissetta 91; Enna 46; Messina 25