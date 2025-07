Ponte Milena, il Cartello sociale sollecita Anas per l’affidamento dei lavori

Il Cartello Sociale della Provincia di Agrigento rivolge un accorato appello alla Direzione Generale di ANAS affinché si proceda con la massima sollecitudine all’autorizzazione delle procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al ponte Milena all’impresa seconda classificata in graduatoria. Tale richiesta si rende indispensabile dopo la recente risoluzione contrattuale con l’impresa precedentemente affidataria e a seguito della redazione, avvenuta la scorsa settimana, dello stato di consistenza delle opere sinora realizzate.

“È urgente sbloccare questa situazione per porre fine ai gravi disagi che da anni colpiscono la viabilità tra Palermo e Agrigento. Un piccolo ponte, apparentemente secondario, sta di fatto compromettendo l’efficienza dei collegamenti stradali in un’area già fortemente penalizzata sotto il profilo infrastrutturale. Il ponte Milena rappresenta emblematicamente – quasi una sineddoche – rispetto alla condizione generale dei collegamenti viari della provincia di Agrigento: fragili, insufficienti, spesso abbandonati”, scrive il cartello sociale che ringrazia il prefetto di Agrigento per l’attenzione e l’impegno con cui sta seguendo, tra le altre, anche questa specifica criticità.