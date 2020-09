Coronavirus, 61 nuovi casi in Sicilia e 4 morti: tampone positivo a Licata

Nuovo caso di coronavirus registrato a Licata. Un uomo si è presentato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con febbre alta e, in seguito a tampone, è risultato essere positivo. Un altro caso si è verificato a Grotte e riguarda una donna asintomatica.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono 61 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 2.726 tamponi effettuati, su un totale di 400.678 da inizio pandemia. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 1.793 mentre si è registrato un decesso così specificato dall’agenzia Italpress: la persona deceduta era di Catania ma che il decesso è avvenuto a Messina, dove si trovava ricoverato. Il paziente presentava comorbilità.

I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 5.241. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in regione, sono 120 (+4), di cui 17 in terapia intensiva, mentre sono 1.656 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.158. La Regione Siciliana comunica inoltre che, dei 61 nuovi positivi, 3 sono migranti.

Il sito di Repubblica, tuttavia, anticipa che ci sono tre decessi da Coronavirus a Palermo: due ultraottantenni sono morti la scorsa notte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cervello. Erano fra gli otto degenti ricoverati e affetti dal Coronavirus ed un’altra vittima si registra anche a Villa Sofia. Una donna di 72 anni è deceduta in Cardiologia, dopo essere stata ricoverata in Neurochirurgia e Neurorianimazione. Il tampone effettuato dopo la morte avrebbe dato esito positivo. Anche un’infermiera di Neurochirurgia sarebbe contagiata. Attualmente sono in corso i test a tutti i soggetti, pazienti e operatori sanitari, che sono entrati in contatti con la signora deceduta. Tra i nuovi positivi, uno è stato scoperto al pronto soccorso pediatrico del Cervello: è un neonato.