Donna e figlia neonata giù da balcone, bimba è grave

Una donna insieme alla figlia neonata è caduta dal primo piano della sua abitazione nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. Numerosi residenti hanno assistito alla scena e molti si sono precipitati in strada per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono state arrivate due ambulanze del 118 con relativi medici. La neonata, che avrebbe riportato un grave trauma cranico, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina. Le sue condizioni sono considerate critiche e la prognosi resta riservata.

Sul posto agenti della polizia e della Scientifica che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario della donna che secondo una prima ipotesi sarebbe depressa dopo il parto.