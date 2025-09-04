Agrigento

Tragedia alle porte di Agrigento, 20enne muore in incidente stradale 

La vittima è Giuseppe Vinti, 20 anni, di Raffadali. L’incidente è avvenuto questa notte sulla strada provinciale 17 in località Montaperto

Pubblicato 5 minuti fa
Da Sandro Catanese

Tragedia questa notte alle porte di Agrigento. Un ragazzo di 20 anni – Giuseppe Vinti, originario di Raffadali – è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno le tre del mattino in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto.

Il giovane era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo in un burrone. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra di Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Il ventenne, purtroppo, era già deceduto. 

