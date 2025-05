“Dosi di crack e pipette nel centro storico”, denunciato venticinquenne 

È stato sorpreso in possesso di alcune dosi di crack pronte per essere spacciate. Gli agenti delle Volanti di Agrigento hanno denunciato un immigrato venticinquenne, residente nella Città dei templi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, che già da tempo monitoravano l’indagato, hanno deciso di effettuare una perquisizione che ha dato esito positivo. Negli ultimi giorni, anche in seguito alle segnalazioni dei residenti del centro storico, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine. Un piaga purtroppo sempre più diffusa quella del consumo di droga e, in particolare, del crack. Numerose le bottigliette ritrovate tra i vicoli, utilizzate per “sballarsi”.