“DonatoriNati” della polizia, il questore Palumbo: “Fondamentale per salvare una vita”

“Da anni portiamo avanti una campagna straordinaria di solidarietà e altruismo. Donare sangue è fondamentale per salvare la vita di tanti che hanno bisogno e questo rientra nella nostra missione a 360gradi di Esserci sempre”, ha dichiarato il questore di Agrigento Tommaso Palumbo a margine della giornata di donazione di sangue che si è svolta nel piazzale antistante la Questura.

La giornata di donazione di sangue rientra nella campagna “Dal sangue versato al sangue donato” dei DonatoriNati della Polizia di Stato in occasione del Giorno della Legalità, volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, delle stragi del 1992 dove persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme a tre agenti della scorta. Alla donazione oltre ai agli uomini e le donne della Polizia hanno partecipato anche l’Associazione V.I.M.A.C e l’A.D.A.S che ha messo a disposizione l’autoemoteca per effettuare i prelievi di sangue.

“Dobbiamo riflettere sull’importanza di questo gesto bellissimo perché ognuno di noi potrebbe un giorno averne necessità. Un appello lo voglio lanciare ai più giovani affinchè si avvicinano alla nostra associazione e affinchè possano esserci d’aiuto nella raccolta di sangue”; ha detto il presidente dell’associazione Adas Agrigento.