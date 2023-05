Elezioni comunali, seggi aperti in 14 comuni dell’Agrigentino

Urne aperte dalle 7 di stamane in 128 Comuni siciliani in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali.

I seggi saranno aperti fino alle 23; domani riapriranno alle 7 per chiudere alle 15; subito dopo comincerà lo spoglio.

In provincia di Agrigento si votera’ con sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.