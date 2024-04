Evasione, condannato Daniele Passarello

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Nicoletta Sciarratta ha condannato alla pena di Cinque mesi e dieci giorni di reclusione Daniele Passarello, 38enne agrigentino, per il reato di evasione avvenuta nel luglio del 2021. L’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Giada Rizzo aveva chiesto 6 mesi di reclusione. Passarello è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione dalla comunità dove si trovava recluso per scontare una pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, con nove coltellate, del padre. Per questo procedimento, come per l’odierno, il tribunale ha riconosciuto un parziale vizio di mente.