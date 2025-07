“Falso e peculato”, condannato ex funzionario del tribunale di Sciacca

Un ex funzionario del tribunale di Sciacca – Antonino Lala, 74 anni – è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di falso. L’imputato è stato assolto nel merito, o prosciolto per intervenuta prescrizione, per alcun ipotesi di peculato che gli venivano contestate.

La vicenda risale al 2019. Lala è finito a processo poiché, da responsabile della cancelleria per le esecuzioni immobiliari, avrebbe falsificato un verbale d’asta indicando quale beneficiario un soggetto che si era aggiudicato un bene in un procedura precedente.

Insieme a Lala erano state coinvolti altre due persone. Si tratta di Domenico Giordano, 69 anni, di Sciacca, custode di uno dei beni oggetto della procedura esecutiva, e Domenico Lala, 34 anni, aggiudicatario di un motociclo. Tutti erano accusati di peculato. Antonino Lala e Domenico Giordano sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione mentre Domenico Lala assolto per non aver commesso il fatto.