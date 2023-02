Eventi di Natale, l’affondo di Firetto: “Una vergogna spendere 300 mila euro”

“La cifra spesa per gli eventi di Natale e Capodanno grida allo scandalo. È una vergogna per una città che ha il bilancio in queste condizioni”. Si accendono gli animi in consiglio comunale ad Agrigento dove l’ex sindaco Lillo Firetto, insieme alla consigliera di minoranza Margherita Bruccoleri, ha interrogato l’amministrazione comunale sui fondi per gli eventi di fine anno.

L’ex primo cittadino ha sollevato dubbi sugli affidamenti delle risorse economiche al Distretto turistico Valle dei Templi (200 mila euro) e alla Fondazione Teatro Pirandello (100 mila euro): “Nel 2016 per la festa del Mandorlo in Fiore la mia amministrazione aveva pensato di fare lo stesso – dichiara Firetto – ma dopo diversi pareri anche legali mi è stato detto che non si poteva fare. Per questo voglio sapere le modalità di erogazione e se è stata elusa la normativa sugli appalti”.

Firetto rincara la dose: “Ad oggi l’assessore al ramo non sa dirci l’elenco dei fornitori e quanto sono costati realmente gli eventi. Peraltro si paventa un ulteriore finanziamento della Regione di altri 200 mila euro. Se questa circostanza venisse confermata vorrebbe dire che tra Natale e Capodanno sono stati sfasciati 500 mila euro di soldi pubblici”.