Favara, esce dallo studio medico e scompare nel nulla 

Non si hanno più notizie ormai da oltre ventiquattro ore di Agostino Fanara, 73 anni, di Favara. L’uomo – pensionato dopo venticinque anni di lavoro come autista al tribunale di Agrigento – è uscito nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, per recarsi dal medico. Trenta minuti dopo la visita si sono perse le sue tracce. Sono stati i familiari a denunciare la scomparsa ai carabinieri della Tenenza di Favara. La moglie attendeva il coniuge per cena ma l’uomo non ha mai fatto ritorno a casa.

Questa mattina, preoccupati per l’ormai prolungata assenza, la donna si è recata insieme ai figli dai carabinieri. Alcuni conoscenti hanno riferito che Fanara, subito dopo la visita medica, probabilmente avrebbe dovuto recarsi al centro commerciale di Agrigento per alcuni acquisti. I familiari – moglie, fratello e figli – sono andati a cercarlo nei posti da lui frequentati senza successo.

La ricerca è stata estesa anche nei pressi del centro commerciale. Dell’uomo, però, nessuna notizia. Gli ultimi spostamenti di Fanara sono stati fatti con la sua automobile, una Suzuki Ts50X colore bianco con capote nera targata GEA91135. Chiunque avesse notizie contatti tempestivamente le forze dell’ordine.