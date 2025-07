Con la motoape sulle auto in sosta. Finanzieri e Carabinieri evitano il peggio a Naro

Un uomo a bordo di una moto ape, probabilmente sotto effetto dell’alcool, ha urtato diverse auto in sosta tra Via Rotabile Agrigento e Piazza Crispi a Naro.

L’uomo, visibilmente agitato, è stato raggiunto da alcuni passanti che hanno provato a fermarlo. Sul posto si è portata una volante della guardia di finanza di Canicattì che era a Naro per attività di controllo del territorio e una pattuglia dei Carabinieri di Campobello di Licata. I militari hanno provveduto a fermare l’uomo per i controlli di rito e sottoposto all’alcoltest e ai test antidroga