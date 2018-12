Favara, sfonda ringhiera con l’auto e finisce giù per alcuni metri: illeso (video)

Ha sfondato la ringhiera che delimita la carreggiata lungo via Kennedy, a Favara, facendo un volo di alcuni metri con l’automobile e finendo giù in corso Vittorio Veneto, arteria sottostante.





Tanta paura ma, fortunatamente, nulla di grave per l’automobilista che è rimasto coinvolto in questo “spettacolare” ma autonomo sinistro. Immediati i soccorsi, non appena sentito il grande boato, dei passanti che erano presenti in quella zona.

Leggermente ferito l’uomo alla guida del mezzo che è stato trasferito per precauzione, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

