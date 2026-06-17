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Fiamme in un negozio a Ribera, danni per 300 mila euro: indagini 

Il negozio, che commercializza profumi e giocattoli, è di proprietà di una trentottenne di Ribera. Proseguono le indagini

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Proseguono le indagini sull’incendio che ha danneggiato il negozio “Just Love” in via Parlapiano, a Ribera. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare l’esatta causa del rogo.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa anche se, secondo prime informazioni, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. L’unica certezza è il danno provocato dall’incendio che, secondo prime stime, ammonterebbe a circa 300 mila euro. Il negozio, che commercializza profumi e giocattoli, è di proprietà di una trentottenne di Ribera. 

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