Sodano presenta la nuova giunta: “Costruiamo insieme la nuova Agrigento”

Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha presentato ufficialmente la nuova Giunta della sua amministrazione. La cerimonia di insediamento è avvenuta questo pomeriggio a Palazzo dei Giganti. Il primo cittadino ha nominato otto assessori assegnando contestualmente anche le deleghe. Sodano, per il momento, terrà le deleghe delle politiche sociali, turismo, commercio e industria, rapporto con il Parco Valle dei templi e – soprattutto – al bilancio.

“Oggi con questa giunta noi confermiamo innanzitutto un metodo, premiando il merito. Qui non abbiamo otto assessori, ma otto sindaci, perché la città ha bisogno di una forza prorompente. Siamo qui per costruire il futuro di Agrigento”, ha detto il neo sindaco ricordando comunque che i nominativi provengono dalle forze dei diversi schieramenti che formavano la sua squadra per le elezioni amministrative.

“Camineremo – ha aggiunto – con umiltà, ma lavorando pancia a terra per dare servizi e risposte ai cittadini, consapevoli dalle situazioni di emergenza che stiamo affrontando. Costruiamo tutti insieme la nuova Agrigento”.

Ecco la squadra:

L’avvocato Giovanni Crosta è stato nominato vice sindaco e avrà le deleghe agli affari legali, trasparenza, patrimonio e tributi e rapporti con il consiglio comunale. L’ingegnere ambientale Maria Miccichè, in quota Controcorrente, si occuperà di lavori pubblici, manutenzione urbana, edilizia privata, decoro urbano, Pums e infrastrutture. Controcorrente avrà anche un terzo assessore – l’ingegnere informatico Dario Cipolla – con delega all’innovazione digitale, Suap, politiche giovanili, sistemi informativi. Il Partito Democratico entra in Giunta con due assessori: l’ingegnere Giuseppe Riccobene, al quale sono state affidate le deleghe di Igiene e sanità pubblica, rapporti con il gestore del servizio idrico, rifiuti e servizi cimiteriali, e l’architetto Eleonora Sciortino che avrà le deleghe di Urbanistica, edilizia scolastica, rigenerazione urbana e politiche per il centro storico. A Roberta Lala, in quota Casa Riformista-Italia Viva, già assessore nella precedente amministrazione comunale guidata da Franco Miccichè, sono state assegnate le deleghe delle pari opportunità, politiche per la famiglia, inclusione, immigrazione, tutela degli animali e rapporti con associazioni e volontariato. Anche il Movimento Cinque Stelle entra in giunta con l’insegnante Elisa Torregrossa, nominata assessore con delega all’Istruzione, alla tutela delle tradizioni popolari, politiche per la tutela del consumatore, sport e rapporti con le associazioni sportive. Tra gli assessori c’è anche una figura tecnica: si tratta di Umberto Rumolo, già assessore comunale a Favara con la giunga del Movimento 5 Stelle di Anna Alba, laureato in Scienze economiche e finanziarie, al quale sono state affidate le deleghe della Pianificazione strategica, politiche comunitarie, progettazione fondi strutturali, politiche agricole e sviluppo economico.