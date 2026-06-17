Sciacca, ultimati i lavori alla condotta del serbatoio Mura di Vega: riprende la turnazione idrica

AICA comunica che sono stati ultimati i lavori di riparazione della condotta di adduzione al serbatoio Mura di Vega del Comune di Sciacca. Il guasto era stato riscontrato nel tardo pomeriggio di domenica 15 giugno e subito erano stati avviati i necessari interventi che, per motivi tecnici, si sono protratti più del previsto. L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, con le sue squadre tecniche, ha lavorato senza sosta per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Con la conclusione dei lavori e il ripristino della corretta fornitura idrica in arrivo al serbatoio Mura di Vega, da mercoledì 17 giugno, riprenderà regolarmente la turnazione nelle zone alimentate, tra le quali zona Porto e le vie San Paolo, Porta di Mare, Caricatore, Roma, Garibaldi, Castello, Ravasio, Rocca dei Fiori, Mazzini bassa, De Gasperi bassa, corso Vittorio Emanuele, quartiere Marinai, piazza Scandaliato, cortile Chià Chià, piazza San Nicolò, contrada Perriera, via Lido, Villaggio dei Pescatori, via Lido Esperando, zona mercato ortofrutticolo e via Verona bassa.