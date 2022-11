Fratelli d’Italia “silura” Giusi Savarino: è fuori dalla giunta Schifani

“Buongiorno amici, non amareggiatevi: la dignità non consiste in avere onori ma nella coscienza di meritarli”. Un post pubblicato sul profilo social di Giusi Savarino, deputata regionale eletta con Fratelli d’Italia, sembrerebbe sciogliere ogni dubbio. L’onorevole agrigentina è fuori dalla giunta guidata dal presidente Renato Schifani. Il suo nome è stato in ballo fino all’ultimo ma, secondo prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il partito di Giorgia Meloni a “silurarla”.

La Savarino, indicata inizialmente quale prossimo assessore al Territorio e all’Ambiente, non sarà in giunta. Al suo posto Fratelli d’Italia ha “imposto” due nomi “esterni”: Francesco Scarpinato, dirigente del partito ma secondo dei non eletti alle Regionali, ed Elena Pagana, con un passato nel Movimento Cinque Stelle e moglie dell’ex assessore Ruggero Razza. Alla fine il presidente Schifani, che inizialmente si era imposto volendo nella sua giunta soltanto deputati eletti, ha dovuto “cedere” al socio di maggioranza. Nella squadra di assessori è invece ormai certa la nomina di Roberto Di Mauro, autonomista alla sua sesta legislatura, che si occuperò di Energia e Rifiuti.

I quattro di FdI che completano la giunta dunque sono: Alessandro Aricò (Infrastrutture); Elvira Amata, Beni culturali, Francesco Scarpinato (Turismo); Elena Pagana (Territorio). È andata a vuoto invece, ma è servita forse ad accelerare la chiusura dell’accordo, la richiesta dei meloniani sulla Sanità al posto del tecnico di area Giovanna Volo, designato dagli azzurri. Su questo Schifani non ha mollato, mantenendo alla fine la posizione. La presentazione della squadra di governo potrebbe avvenire domani mattina, prima della seduta d’aula all’Ars dove si svolgerà il giuramento del nuovo esecutivo. Gli assessori i cui nomi erano già stati confermati sarebbero: per la Lega Luca Sammartino (Agricoltura) e poi Mimmo Turano che prende il posto dell’annunciato Vincenzo Figuccia. Per l’Mpa all’Energia dovrebbe andare Roberto Di Mauro. Per Forza Italia ci sarebbero Marco Falcone all’Economia, Edy Tamajo alle Attività Produttive e Giovanna Volo alla Sanità. Per la Dc di Cuffaro dovrebbero essere assessori Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti Locali.

La nuova giunta di governo verrà presentata domani alle 10, in Sala Alessi a Palazzo d’Orleans presidente della Regione siciliana Renato Schifani