Furgone precipita da un viadotto, morto ragazzo di 28 anni

Incidente mortale sulla autostrada A/20, all’altezza del Comune di Torregrotta (Messina). A perdere la vita, un giovane di 28 anni originario di Ramacca, Vincenzo Calvo che era bordo di un furgone Daily uscito fuori strada e finito in una scarpata. L’incidente si e’ verificato questa mattina intorno alle 8 tra gli svincoli di Rometta e Milazzo.

Per cause da accertare il furgone, che percorreva l’autostrada in direzione Palermo, e’ uscito fuori strada, sfondando il guardrail e finendo la corsa nella scarpata sottostante. Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, due squadre dei vigili del fuoco da Messina e da Milazzo insieme ai soccorritori del 118, ma purtroppo per il giovane non c’era nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.