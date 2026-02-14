Apertura

Gestione illecita di rifiuti, sequestrato impianto di autodemolizioni a Licata 

Aveva adibito una parte del terreno in cui insiste la sua attività di rivendita di ricambi in un vero e proprio “cimitero” di pezzi di auto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Aveva adibito una parte del terreno in cui insiste la sua attività di rivendita di ricambi in un vero e proprio “cimitero” di pezzi di auto creando così un impianto di autodemolizione senza però avere le necessarie autorizzazioni.

La polizia, unitamente ai tecnici dell’Arpa, hanno eseguito una ispezione nella periferia di Licata scoprendo, nel piazzale dell’attività commerciale, decine di mezzi e rifiuti ammassati di categorie diverse, anche speciali e pericolosi. Per questo motivo il proprietario della struttura è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. L’intera area della ditta è stata posta sotto sequestro. Il personale dell’Arpa ha effettuato gli accertamenti per verificare se tutto questo ha causato eventuali danni all’ambiente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Gara rifiuti ASP Agrigento, il TAR respinge la domanda cautelare
Menfi

Festival del Mare, Galp dona incasso serata all’associazione Enjoy Community
Palermo

Picchia la moglie e colpisce con una bottiglia di vetro in testa il figlio, arrestato
Apertura

Amministrative 2026: chi può dire di no a Mister X?
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, macché unità del centrodestra: ecco perché Di Mauro spariglia le carte
Agrigento

Maxi furto al distributore Q8 a Villaggio Mosè, rubati 43 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv