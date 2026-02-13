Montallegro

“Laboratorio per modificare armi a Montallegro”, impiegato pubblico ai domiciliari 

L’indagato ha di fatto ammesso i fatti a lui addebitati affermando di aver modificato due fucili per gioco. Il blitz è scattato in un casolare

Pubblicato 14 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Convalida del provvedimento e domiciliari obbligo di braccialetto elettronico. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, nei confronti di un cinquantaseienne di Montallegro, impiegato pubblico, arrestato negli scorsi giorni per detenzione di armi clandestine. L’indagato, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Mofica, ha di fatto ammesso i fatti a lui addebitati affermando di aver modificato due fucili per gioco. Il blitz è scattato in un casolare.

La Guardia di Finanza, eseguendo una perquisizione, ha scoperto un vero e proprio laboratorio domestico al cui interno erano custoditi 2 fucili con caratteristiche strutturali-balistiche alterate e l’attrezzatura necessaria per la realizzazione di tali modifiche. Le armi in questione erano originariamente fucili “ad aria compressa” che, come da vigente normativa, avrebbero dovuto avere “modesta capacità offensiva”, con una potenza limitata.

I preliminari accertamenti hanno, invece, permesso di rilevare che le modifiche apportate, utilizzando anche macchinari dedicati, come un trapano a torre professionale, avevano maggiorato sensibilmente il potenziale offensivo di 3 o 4 volte rispetto ai valori consentiti. Ciò ha comportato la riqualificazione dei fucili – uno dei quali dotato di mirino ottico per il tiro di precisione – a vere e proprie armi clandestine, sottoposte a sequestro unitamente a quasi duemila pallini di varia grammatura, costituenti il munizionamento.

