Giustizia, Melisenda Giambertoni proposto all’unanimità presidente del Tribunale di Agrigento 

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto all’unanimità il giudice Giuseppe Melisenda Giambertoni come nuovo presidente del tribunale di Agrigento. Adesso la palla passa al Plenum del Csm che nelle prossime settimane deciderà sulla nomina. L’indicazione inviata è comunque chiara e netta. Melisenda Giambertoni, dunque, si appresta a guidare il Palazzo di Giustizia di via Mazzini. Per Melisenda Giambertoni, 61 anni, attuale presidente facente funzioni della Corte di Appello di Caltanissetta, sarebbe un ritorno ad Agrigento.

Nella Città dei Templi ha iniziato la sua carriera, come pretore, per poi ricoprire il ruolo di presidente della prima sezione penale dal 2012 al 2018. Il giudice Melisenda Giambertoni vince così il “ballottaggio” con il collega Alfonso Malato, attuale facente funzioni dopo il pensionamento dell’ex presidente Pietro Maria Falcone. Altri otto magistrati avevano presentato la domanda per Agrigento: Maria Giuseppa Di Marco, originaria di Cammarata, attuale presidente di sezione civile della Corte di Appello di Palermo; Gabriella Di Marco, presidente della prima sezione penale e misure prevenzione del tribunale di Palermo; Bruno Fasciana, presidente della quarta sezione del tribunale di Palermo; Vittorio Alcamo, presidente facente funzioni del tribunale di Termini Imerese; Mariano Sciacca, presidente della quarta sezione civile del tribunale di Catania, e Michele Ruvolo, presidente della sezione civile del tribunale di Marsala.