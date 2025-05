Il crollo dell’ex ospedale in via Atenea, carabinieri acquisiscono atti e identificano tecnici

Proseguono le indagini sul crollo che ha interessato una grossa porzione del muro all’interno dell’ex ospedale di Agrigento, edificio nel cuore della via Atenea che a breve sarebbe dovuto diventare la nuova sede dell’Università. I carabinieri – coordinati dalla procura di Agrigento – hanno acquisito numerosi documenti e atti dall’università di Palermo e proceduto all’identificazione di tecnici e progettisti che hanno avuto un ruolo nei lavori di ristrutturazione del palazzo.

L’ipotesi è che si vada verso una consulenza in contraddittorio, motivo per il quale è lecito attendersi a breve i primi avvisi di garanzia nei confronti degli indagati anche per permettere loro di nominare consulenti di parte ed esercitare il diritto di difesa. Il crollo si è verificato lo scorso 13 maggio quando, nel tardo pomeriggio, un boato è stato avvertito nel centro cittadino. Per fortuna all’interno dell’edificio non vi era nessuno anche perchè in quella giornata era stata diramata un’allerta meteo arancione e i lavori si erano fermati. In quell’occasione vennero evacuati due B&B, una casa vacanze e anche un appartamento.