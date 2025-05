Ladri “visitano” scuola dell’infanzia in via Manzoni, indagini 

Ladri in azione nella scuola dell’infanzia di via Manzoni, nella zona del campo sportivo di Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad intrufolarsi nell’istituto. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto riuscendo a portare via un dispositivo audio bluethoot.

Secondo una prima ricostruzione non mancherebbe altro e non sarebbe stato rubato materiale didattico. A fare la scoperta è stato il personale scolastico. La responsabile ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.