Il maltempo si abbatte su San Biagio Platani, grandine provoca ingenti danni 

Un violento nubifragio si è abbattuto su San Biagio Platani, nell’agrigentino. Una forte grandinata, con chicchi di dimensioni importanti, ha provocato ingenti danni. Diverse le automobili parcheggiate che sono state colpite dalla grandine, in alcuni casi grandi come pietre. Carrozzerie graffiate, finestrini rotti e lunotti infranti. Anche gli arredi esterni di alcune case, come documentato dalle foto, hanno subito danni.