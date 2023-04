Il piccolo Ismael lascia Lampedusa, la rianimatrice: “Me ne occuperò io”

“Mi trovavo al poliambulatorio di Lampedusa. E’ stata una decisione concordata con il padre del piccolo. L’ho prima soccorso e accudito e davanti alla tragedia appena consumata mi sono sentita coinvolta e ho espresso il desiderio di potere avere in affidamento, temporaneamente, il piccolo”. Lo dice Alessandra Teresi medico rianimatore del 118 di Palermo che si prenderà cura del piccolo migrante che ha perso la madre in un naufragio. La dottoressa è sposata e ha un figlio adolescente. “La dottoressa negli anni di servizio si è sempre distinta per la sua professionalità ed è esperta nella rianimazione pediatrica e neonatale – dice Marco Palmeri responsabile della sala operativa del 118 servizio diretto dal medico Fabio Genco – Si è trovata nel posto giusto al momento giusto e il suo intervento per il piccolo è stato importantissimo”.