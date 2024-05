Vito Maggio nuovo direttore di medicina legale INPS di Agrigento

Il dott. Vito Renato Maggio di Sambuca di Sicilia dal mese di aprile è il nuovo Direttore Medico Legale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della provincia di Agrigento.

Specialista in Medicina Legale e Pediatria, per anni ha svolto attività di Responsabile del CML di Sciacca; da alcuni anni facente funzione dell’incarico provinciale ad interim; oggi Direttore Medico Legale provinciale dell’INPS di Agrigento a seguito di concorso nazionale per titoli ed esami.