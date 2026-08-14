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In fiamme capannone di una ditta di rifiuti, indagini 

Il rogo è avvenuto in contrada Bugiades, alla periferia del popoloso centro dell’Agrigentino. La ditta è di proprietà di un imprenditore licatese

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si indaga su un incendio che ha interessato un capannone di un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti e recupero di materiale ferroso a Licata. Il rogo è avvenuto in contrada Bugiades, alla periferia del popoloso centro dell’Agrigentino. La ditta è di proprietà di un imprenditore licatese.

Le fiamme, in breve tempo, hanno “attaccato” una imbarcazione e alcune attrezzature che si trovavano all’interno della struttura oltre a danneggiare le pareti. Sono stati alcuni passanti a notare fuoco e fumo e lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato diverse ore prima di avere la meglio sull’incendio. Al via le indagini dei carabinieri per accertare la causa del rogo la cui natura al momento non è chiara. 

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