Ferragosto, cambia la viabilità ad Agrigento e deroga alla movida fino alle 3 del mattino 

Un’ora in più ai locali della movida per poter mettere musica e sostanziali accorgimenti alla viabilità. È quanto previsto da due distinte ordinanze dirigenziali in occasione del Ferragosto 2026 ad Agrigento. Il provvedimento concede la deroga oraria alle emissioni sonore in favore degli esercizi pubblici di San Leone – zone balneari-Villaggio Mose’ – Centro Città – Frazioni e Quartieri periferici, limitatamente alla serata di venerdì 14 agosto 2026 in occasione della vigilia del ferragosto, per una ulteriore ora e precisamente fino alle ore 3.00 del giorno successivo.

Arrivano anche importanti cambiamenti sul fronte viabilità. Ecco cosa prevede l’ordinanza per il giorno 14 Agosto 2026 dalle ore 09.00 e fino alle ore 06.00 del 15 Agosto: L’ istituzione del senso unico di marcia nel tratto che va dal Piazzale Giglia – via Nettuno – viale Dune, fino all’incrocio via Magellano e via degli Imperatori; L’istituzione, nel Viale Dune, di direzioni obbligatorie a destra per quanti provenienti dalle traverse laterali lato mare e a sinistra per quanti provenienti dalle strade laterali lato monte con direzione verso via Magellano – via degli Imperatori; L’ istituzione del divieto di circolazione nel tratto che va da via Magellano – via degli Imperatori fino al Piazzale Giglia; L’ istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Lacco Ameno con direzione di marcia verso via Magellano – via degli Imperatori; Di consentire il transito a quanti residenti e domiciliati provenienti da via Magellano – via degli Imperatori, sono diretti in via Lacco Ameno; L’istituzione del divieto di circolazione nel viale Dune altezza stabilimento di P.S verso via Nettuno – piazza Giglia. Di consentire agli automezzi delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, dei mezzi di soccorso del 118 ed antincendi, di percorrere il viale Dune fino al Piazzale Giglia in senso contrario, per motivi connessi all’espletamento dei servizi e di posizionare idonei sbarramenti (transenne) all’altezza degli incroci via Magellano – via degli Imperatori e via Magellano – via Lacco Ameno per inibire la circolazione veicolare verso il viale Dune e in viale Dune all’altezza dello stabilimento di P.S. per inibire la circolazione verso via Nettuno;