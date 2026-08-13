Agrigento, ecco quanto guadagnano sindaco e amministratori
Il sindaco Michele Sodano percepirà 6.273,89 euro. Ecco tutte le indennità agli amministratori di Agrigento
Con il provvedimento del responsabile del settore affari generali sono state determinate le indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio a seguito delle ultime elezioni con la proclamazione di Michele Sodano a nuovo primo cittadino. Adesso, dunque, è possibile sapere quanto “guadagnano” gli amministratori della Città dei templi al netto di alcune precisazioni: l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa mentre compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita. La quota di indennità iniziale, inoltre, viene incrementata con un contributo della Regione. Fatte queste premesse è possibile sapere le indennità per ciascuno degli amministratori.
Il sindaco Michele Sodano percepirà 6.273,89 euro (4.596,00 euro + 1.677,89 di contributo regionale). Per il vicesindaco Giovanni Crosta l’indennità è pari a 4.705,42 euro mentre per gli assessori con quota piena l’importo raggiunge 3.764,34 euro: tra questi rientrano Roberta Lala, Maria Miccichè, Umberto Rumolo, Eleonora Maria Sciortino, Elisabetta Torregrossa e Raffaele Trano. Per gli assessori Giuseppe Riccobene e Dario Cipolla l’indennità è al 50% alla luce della loro posizione lavorativa: percepiranno dunque 1882,37 euro. Il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, che è in aspettativa dal suo lavoro, percepirà la quota piena pari a 3.764,34 euro mentre il vicepresidente Marco Vullo 827,40 euro mensili alla luce del dimezzamento dell’indennità (non è segnalato alcun contributo dalla Regione).