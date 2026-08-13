Agrigento, ecco quanto guadagnano sindaco e amministratori 

Con il provvedimento del responsabile del settore affari generali sono state determinate le indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio a seguito delle ultime elezioni con la proclamazione di Michele Sodano a nuovo primo cittadino. Adesso, dunque, è possibile sapere quanto “guadagnano” gli amministratori della Città dei templi al netto di alcune precisazioni: l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa mentre compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita. La quota di indennità iniziale, inoltre, viene incrementata con un contributo della Regione. Fatte queste premesse è possibile sapere le indennità per ciascuno degli amministratori.

Il sindaco Michele Sodano percepirà 6.273,89 euro (4.596,00 euro + 1.677,89 di contributo regionale). Per il vicesindaco Giovanni Crosta l’indennità è pari a 4.705,42 euro mentre per gli assessori con quota piena l’importo raggiunge 3.764,34 euro: tra questi rientrano Roberta Lala, Maria Miccichè, Umberto Rumolo, Eleonora Maria Sciortino, Elisabetta Torregrossa e Raffaele Trano. Per gli assessori Giuseppe Riccobene e Dario Cipolla l’indennità è al 50% alla luce della loro posizione lavorativa: percepiranno dunque 1882,37 euro. Il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, che è in aspettativa dal suo lavoro, percepirà la quota piena pari a 3.764,34 euro mentre il vicepresidente Marco Vullo 827,40 euro mensili alla luce del dimezzamento dell’indennità (non è segnalato alcun contributo dalla Regione).