Incendio a Santo Stefano Quisquina, evacuata famiglia: distrutte auto e moto in magazzino  

Notte di fuoco e di paura in via Sandro Pertini a Santo Stefano Quisquina, per un incendio divampato all’interno di un magazzino. Le fiamme hanno distrutto due autovetture, un furgone e una moto di grossa cilindrata. A causa delle alte temperature è crollato il solaio fra il magazzino e il primo piano dello stabile e il rogo si è esteso anche all’abitazione. Fortunatamente la famiglia si è messa in salvo e nessuno è rimasto ferito; sul posto per spegnere il rogo hanno lavorato per ore due squadre dei Vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri della locale stazione. Non si conoscono ancora le cause che ha portato all’inferno di fuoco; i danni sono ingenti.