Incendio in una casa utilizzata dai senzatetto, evacuata abitazione 

Momenti di panico a Canicattì per un incendio divampato in una casa utilizzata spesso come rifugio dai senzatetto. Il rogo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere di Borgalino. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.

Disposta l’evacuazione di un’abitazione, abitata da una famiglia originaria della Romania, adiacente a dove è scoppiato l’incendio. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da una fiamma lasciata accesa da alcune persone che avevano trovato riparo nell’edificio.