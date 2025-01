Investita sulle strisce pedonali, morta 75enne

Una 75enne è morta all’ospedale Umberto I di Siracusa in seguito alle lesioni riportate ieri dopo essere stata investita da un furgone. La vittima è l’augustana Carmela Gulino, 75 anni, che sarebbe prima sbalzata sul parabrezza di un furgone per poi finire sul marciapiede, riportando profonde lesioni alla testa.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali viale Scala Greca, zona nord di Siracusa, quando è stata travolta.

Immediati i soccorsi anche dal conducente del mezzo sotto shock.

Il fratello Carmelo, stimato docente e dirigente scolastico megarese, hamanifestato il proprio dolore in un post su Facebook scrivendo “Come sia possibile perdere una sorella che attraversa Scala Greca, sulle strisce pedonali, per tornare a casa in un sabato pomeriggio soleggiato”.

La Procura di Siracusa, che dovrà ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.