Screening oncologici e dono del sangue, l’Assessorato della Salute convoca le istituzioni agrigentine

Promozione del dono del sangue e programmi di screening oncologici per la diagnosi precoce. Questo l’oggetto della convocazione urgente da parte dell’Assessorato regionale di Salute rivolto alle massime Autorità Sanitarie competenti della provincia di Agrigento.

“Le Autorità Sanitarie competenti per territorio, sono state convocate, si legge nella nota a firma di Giacomo Scalzo dirigente generale del dipartimento di Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, nella consapevolezza che si può fare la differenza nella salute dei cittadini solamente attraverso la capacità di coinvolgere attivamente la propria comunità, collaborando costantemente con le strutture sanitarie per garantire che le opportunità di screening siano conosciute e accessibili a tutti, soprattutto alle

fasce più vulnerabili”.

Nel documento viene sottolineato che “malgrado le direttive impartite dal Dipartimento ed

attuate dall’Asp territorialmente competente, attraverso l’organizzazione quotidiana di interventi

mirati di prevenzione sanitaria anche con l’azione diretta dei MMG, delle farmacie private aperte al

pubblico e di varie Associazioni di Volontariato, la popolazione non aderisce come dovrebbe,

verosimilmente per resistenze di carattere culturale e ridotta percezione del rischio. Per una più ampia

e dettagliata visione della preoccupante situazione, occorre urgentemente porre rimedio”.

La riunione si svolgerà domani pomeriggio alle ore 16.30 presso l’ex collegio dei Filippini; oltre al Prefetto di Agrigento, e alle istituzioni sanitarie sono invitati a partecipare in primis il sindaco di Agrigento e poi i sindaci della Provincia, nonchè le associazioni di volontario e di donatori di sangue.