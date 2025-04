Irregolarità nei cantieri e lavoratori in nero, tre denunce e sanzioni per 35 mila euro 

Due lavoratori risultati completamente in “nero”, tre denunce e sanzioni per un importo complessivo di quasi 35 mila euro. Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del comando provinciale di Agrigento. I militari dell’Arma hanno ispezionato due cantieri edili tra Canicattì e Sciacca.

Nel primo caso i carabinieri hanno denunciato un settantenne titolare di un’impresa e un sessantenne responsabile della sicurezza. I reati contestati sono l’omessa installazione del quadro elettrico, il non aver predisposto i servizi igienici e la recinzione obbligatoria. Nei confronti della ditta è scattato il provvedimento di sospensione. A Sciacca, invece, sono stati sorpresi due lavoratori in nero in un cantiere. Il titolare della ditta, un quarantenne del posto, è stato denunciato.