“La carica delle 104”, prescrizione cancella ancora reati: tre imputati escono dal processo 

La prescrizione interviene ancora una volta nel processo scaturito dall’inchiesta “La carica delle 104” e cancella anche le ultime ipotesi di reato contestate a carico di tre dei trentanove imputati. Si tratta di Eleonora Crapanzano, 49 anni di Favara; Grazia Maria Fanara, 46 anni di Favara; Giovanna Varisano, 54 anni di Favara. Tutte e tre, dunque, escono (di fatto) di scena dal processo. È quanto emerso nell’udienza che si è celebrata questa mattina davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini. Già la scorsa udienza la prescrizione aveva spazzato via gran parte delle contestazioni del 2011 e del 2012. La conseguenza è che la posizione di oltre una dozzina di imputati si è notevolmente ridimensionata alla luce dell’intervenuta prescrizione di alcuni reati contestati.

Il processo, a distanza di due anni dal rinvio a giudizio, è ancora alle battute iniziali. L’inchiesta, che rappresenta il “secondo capitolo” dell’indagine madre, ipotizza un “sistema” in grado di fare leva sulle agevolazioni della legge 104 garantendo, a chi non aveva diritto, di potere usufruirne ottenendo tutti i vantaggi del caso come trasferimenti e invalidità civile.

Questi gli imputati: Antonio Alaimo, 62 anni di Favara; Alessandra Alfano, 46 anni di Agrigento; Giovanni Baio, 65 anni di Raffadali; Antonina Barbaro, 54 anni di Raffadali; Elisa Rita Capraro, 46 anni di Agrigento; Giusi Cardella, 47 anni di Raffadali; Dario Criminisi, 43 anni di Agrigento; Serafina Cinquemani, 49 anni di Favara; Anna Rita Consolo, 53 anni di Siculiana; Eleonora Crapanzano, 49 anni di Favara; Domenico Drago, 66 anni di Favara; Giovanna Failla, 54 anni di Favara; Grazia Maria Fanara, 46 anni di Favara; Nadia Gagliano, 49 anni di Siculiana; Giovanna Montaperto, 63 anni di Agrigento; Lella Morreale, 59 anni di Agrigento; Giuseppe Moscato, 50 anni di Favara; Antonina Panarisi, 59 anni di Raffadali; Stefano Piazza, 40 anni di Favara; Giuseppina Parello, 44 anni di Favara; Giuseppina Pirrera, 54 anni di Favara; Anna Pullara, 46 anni di Favara; Antonio Ragusa, 56 anni di Raffadali; Riccardo Ragusa, 48 anni di Raffadali; Rossana Rampello, 44 anni di Raffadali; Maria Rizzo, 50 anni di Raffadali; Carlo Scibetta, 66 anni di Porto Empedocle; Carmelinda Sgarito, 47 anni di Favara; Maria Giovanna Varisano, 54 anni di Favara; Silvana Vita, 50 anni di Agrigento; Giuseppe Gallo, 70 anni di Naro; Paolo Santamaria, 68 anni di Aragona; Concetta Rubino, 60 anni di Palermo; Alfonso Russo, 74 anni di Aragona; Antonio Bosco, 70 anni di Favara; Antonia Matina, 66 anni di Favara; Lorenzo Greco, 69 anni di Agrigento; Pasqualino Messina, 57 anni di Cattolica Eraclea; Salvatore Russo, 45 anni di Agrigento. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Salvatore Cusumano, Giuseppe Barba e Santo Lucia.