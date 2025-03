Ladri “visitano” negozio di ottica, rubati soldi e occhiali per 20 mila euro 

Maxi furto in un negozio di ottica a Lampedusa. Ignoti malviventi sono entrati in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un esercizio commerciale nella centralissima via Roma. Dopo aver forzato la porta di ingresso i balordi hanno rubato i soldi custoditi nella cassa ma anche diverse montature di occhiali di marca. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 20 mila euro.

A fare la scoperta è stata la titolare dell’ottica. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza.