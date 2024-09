L’Akragas cade ancora, Pompei corsaro all’Esseneto

Il Pompei espugna l’Esseneto con un gol nel finale e lascia l’Akragas all’ultimo posto in classifica. Una gara dai due volti, con un primo tempo giocato meglio dai padroni di casa che tuttavia hanno mostrato, anche in questa occasione, gravi lacune in fase di conclusione. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Rechichi, gli ospiti hanno preso coraggio meritando il successo finale.

PRIMO TEMPO

Al 4’ prima puntata del Pompei nell’area di rigore biancazzurra con l’ex di turno, Di Piazza, che controlla e serve Sarno anticipato da Da Silva che consente ad un incerto Dregan di bloccare.

L’Akragas risponde con un tentativo velleitario di Rechichi, fuori misura. All’8’ Iddi serve involontariamente Di Piazza che si invola verso Dregan che sceglie bene il tempo e strappa il pallone dai piedi dell’attaccante ospite.

Al 9’ l’Akragas va in gol al termine di una azione convulsa davanti Rizzuto che subisce fallo, l’arbitro annulla la rete. Al 15’ è Lo Faso ad impegnare seriamente il portiere rossoblu con colpo di testa angolato. Al 22’ Petta anticipa d’un soffio Lo Faso cercato da Grillo.

Al 32’ Tuccio finisce a terra in area di rigore ma l’arbitro concede un vantaggio che non si concretizza tra le proteste del pubblico dell’Esseneto. L’Akragas aumenta la pressione ma il risultato non cambia. Al 44’ Lo Faso conclude in curva.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Cinelli ridisegna l’assetto della sua squadra mandando in campo Romano, Carbone e Cinque dal primo minuto, Bonfatto risponde sostituendo Santapaola, ammonito poco prima, con Garufo. Si continua, comunque, sui binari della prima frazione di gioco ma l’attacco biancazzurro sembra spuntato ed il risultato rimane aperto.

Al 19’ Rechichi guadagna il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica mentre sulla punizione scaturita dal fallo del difensore biancazzurro, Rosati fallisce da pochi passi la deviazione decisiva.

Bonfatto è costretto a togliere Lo Faso e mandare in campo il nuovo arrivato Portella.

Il Pompei prende quota e l’Akragas sbanda clamorosamente. Al 30’ Di Piazza manda di poco al lato al termine di una lunga azione. Gli ospiti adesso giocano sul velluto mentre l’Akragas è in totale confusione.

Al 42’ ancora un brivido per la retroguardia akragantina quando Romano colpisce senza convinzione sul cross di Sarno.

Al 45’ l’Akragas si rivede dalle parti di Rizzuto con un colpo di testa di Portella alto di poco.

Al 47’ il gol del Pompei con Della Pietra, sull’assist di Di Piazza, chiude i giochi.

AKRAGAS 0 – POMPEI 1

Marcatori: 47’ st Della Pietra

AKRAGAS (4-3-2-1): Dregan 6; Iddi 8 (48’ st Galiano s.v.), Rechichi 5.5, Da Silva 6, Di Rienzo 6; Santapaola 6.5 (5’ st Garufo 5), Meola 6.5, Palazzolo 6.5; Grillo 6.5 (39’ st Sinatra 5), Tuccio 6.5 (24’ st Sofrà 5); Lo Faso 6 (21’ st Portella 6). A disp.: Gerlero, Centorbi, Ferrigno, Galiano, Cody. All. Bonfatto.

POMPEI (3-5-1-1) Rizzuto 6; Megna 6 (38’ st Ballirano sv), Troest 6, Petta 7 (1’ Cinque 6); Tomolillo 5.5 (1’ st Romano 6), Rizzo 6, Darboe 6 (21’ st Della Pietra 7), Rosato 6, Agnelli 6 (1’ Carbone 6); Sarno 6.5; Di Piazza 6. A disp.: Allocca, Aurino, Iurgens, Sparavigna. All. Cinelli.

Arbitro: Branzoni di Mestre 5

Collaboratori: Marchesin-Presotto.

Angoli: 3-2

Recupero: 3-5

Ammoniti: pt 13’ Rechichi, 25’ Tuccio; st 2’ Santapaola.

Espulso: 19’ st Rechichi