Lampedusa, auto a fuoco: al via le indagini

Auto a fuoco a Lampedusa in via Eleonara Duse nei pressi del centro d’accoglienza di contrada Imbriacola. A sentire il boato sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto l’auto in fiamme e hanno lanciato l’allarme. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri. Non si conoscono le cause dell’incendio; stando ad una prima informazione sul luogo del rogo ci sarebbe un giovane, proprietario dell’auto, che ha riportato delle ustioni e sta per essere trasferito presso l’ambulatorio per le cure necessarie.