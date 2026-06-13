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Lettera anonima con insulti e minacce alla deputata Margherita La Rocca Ruvolo

I militari dell'Arma hanno gia' avviato le indagini. La lettera sarebbe stata spedita per posta ordinaria

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Una lettera anonima con insulti, volgarita’ e attacchi e’ stata recapitata al sindaco di Montevago e deputato di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

Lo scritto diffamatorio e’ giunto al Comune di Montevago, esattamente come nell’ottobre del 2023, quando ne arrivarono due. Nel febbraio del 2022, inoltre, La Rocca Ruvolo aveva ricevuto al municipio una busta con due proiettili, un santino della Madonna delle lacrime e una foto di papa Francesco con una bimba in braccio. Il sindaco-deputato ha portato la missiva anonima alla stazione dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno gia’ avviato le indagini. La lettera sarebbe stata spedita per posta ordinaria.

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