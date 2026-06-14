Lettera anonima con insulti e minacce alla deputata Margherita La Rocca Ruvolo

Una lettera anonima con insulti, volgarita’ e attacchi e’ stata recapitata al sindaco di Montevago e deputato di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

Lo scritto diffamatorio e’ giunto al Comune di Montevago, esattamente come nell’ottobre del 2023, quando ne arrivarono due. Nel febbraio del 2022, inoltre, La Rocca Ruvolo aveva ricevuto al municipio una busta con due proiettili, un santino della Madonna delle lacrime e una foto di papa Francesco con una bimba in braccio. Il sindaco-deputato ha portato la missiva anonima alla stazione dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno gia’ avviato le indagini. La lettera sarebbe stata spedita per posta ordinaria.

ATTESTATI DI SOLIDARIETA’

Vito Clemente sindaco di Menfi: “Esprimo a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Menfi la più profonda e convinta solidarietà all’amica, collega sindaca, deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, ancora una volta bersaglio di una vile lettera di insulti e attacchi volgari recapitatale.​Chi amministra in prima linea conosce bene il peso delle responsabilità, ma non si può e non si deve tollerare che il dibattito democratico o il dissenso degenerino in sistematiche campagne di fango, volgarità e minacce anonime.Ricevere lettere cariche di insulti è un atto di codardia che punta unicamente a logorare la serenità di una donna e di un’amministratrice da sempre impegnata per la sua comunità e per la legalità.”A Margherita va il nostro abbraccio e il sostegno di tutta la comunità di Menfi. Siamo certi che non si lascerà intimidire e che continuerà a svolgere il suo lavoro a testa alta.Confidiamo pienamente nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinché si possa fare luce al più presto sulla regia di questi continui e inaccettabili attacchi, individuandone i responsabili.”

Giovanna Casà sindaco di Sambuca di Sicilia: “A nome mio personale e dell’intera comunità di Sambuca di Sicilia, desidero esprimere la più sincera solidarietà al Sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo per la vile lettera anonima ricevuta.Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione, minaccia e violenza verbale, riaffermando i valori del rispetto, del dialogo civile e della tutela delle istituzioni democratiche. Al Sindaco La Rocca giungano la nostra vicinanza e il nostro sostegno, con l’augurio di poter continuare il proprio impegno amministrativo con serenità, determinazione e quel profondo senso di responsabilità che da sempre contraddistinguono il suo operato al servizio della comunità A Margherita va il nostro abbraccio e il sostegno di tutta la comunità di Menfi. Siamo certi che non si lascerà intimidire e che continuerà a svolgere il suo lavoro a testa alta. Confidiamo pienamente nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinché si possa fare luce al più presto sulla regia di questi continui e inaccettabili attacchi, individuandone i responsabili”.

“Esprimo, a nome mio e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, la piu amichevole solidarietà alla nostra amica e collega Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, per l’ennesimo vile attacco subito. Questa nuova lettera anonima, ricolma di insulti e volgarità, non è purtroppo un episodio isolato, ma si inserisce in una scia di intimidazioni che la prendono di mira. È intollerabile che chi amministra con impegno debba subire tale violenza. Per questo, confidiamo che gli inquirenti, già al lavoro, individuino al più presto l’autore o gli autori di questi gesti vigliacchi. È necessario garantire la sicurezza e la piena agibilità politica del sindaco La Rocca Ruvolo, affinché possa continuare a servire la propria comunità senza timore”. Lo dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.