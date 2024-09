Licata, giovane incensurato accoltellato durante lite 

Un ragazzo di 26 anni incensurato ha riportato diverse ferite da arma da taglio dopo essere stato accoltellato durante una lite. Il fatto è avvenuto nella tarda sera in via Grangela, a Licata. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il ragazzo è stato colpito con diversi fendenti al collo, al ginocchio e alla mano. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

Secondo una prima ricostruzione due gruppetti sarebbero venuti a contatto per motivi al momento ignoti. Dalle parole si è passati ai fatti e qualcuno ha tirato fuori la lama colpendo il ventiseienne. Il giovane è stato immediatamente accompagnato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli è stata diagnosticata una prognosi di un mese. Non è in pericolo di vita. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio anche l’eventuale presenza di telecamere che insistono nella zona.