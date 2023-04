Licata, in fiamme un magazzino: intervento di polizia e vigili del fuoco

Notte di fuoco a Licata. Un incendio è divampato la scorsa notte in via Marocco, una delle traverse di via Campobello. Le fiamme si sono propagate all’interno di un magazzino causando ingenti danni. Non è ancora chiara la natura del rogo che però potrebbe essere accidentale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Licata e i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area e fatto evacuare i residenti di un palazzo adiacente a dove si è verificato l’incendio. Al via le indagini per accertare le cause del rogo.