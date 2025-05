A Palma di Montechiaro inaugurata la seconda edizione della Biennale del Gattopardo

Inaugurata, a Palma di Montechiaro, la seconda edizione della Biennale del Gattopardo.

Nella splendida cornice del Palazzo Ducale, prende il via un’edizione speciale, inserita nel programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Dopo il successo di HOMODEUS. Il Dilemma dell’UomoDio, il Comune – con il Sindaco Stefano Castellino e l’Assessore Giuseppe Petrucci – continua a puntare sull’arte contemporanea, intrecciando immagini e parole in un progetto culturale di grande impatto.

La mostra, curata da Michele Citro, coinvolge 15 artisti italiani e internazionali, chiamati a reinterpretare celebri opere della letteratura siciliana e mondiale attraverso sculture, installazioni e arte digitale.

Tra i dialoghi più suggestivi:

Il Gattopardo secondo Ignazio Fresu, La metamorfosi di Kafka rivista da Luigi Citarrella, Frankenstein nella visione di Nathan French, Se questo è un uomo riletto da Terenzio Sonda, fino a Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello firmato da Giuseppe Negro e Lucia Boccalone.

E ancora, omaggi visivi a Oscar Wilde, Thomas Mann, Aldous Huxley, Ovidio, il Vangelo e molti altri.

Un viaggio tra parole e arte che invita a riflettere e a meravigliarsi.

Orari Mostra: tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 21:00

Evento in collaborazione con l’Assessorato Regionale Beni Culturali.