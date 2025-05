XCO Valle dei Templi, assegnati i titoli regionali di cross country

Assegnati ad Agrigento i titoli regionali di cross country nel quadro dell’XCO Valle dei Templi, la prova appartenente al Mediterranea Mtb Challenge come anche alla Coppa Sicilia che si è confermata un riferimento assoluto nel mondo della Mtb siciliana. C’è stata grande battaglia in tutte le categorie, con una partecipazione di primo piano per la prova allestita con grande perizia tecnica dal Racing Team Agrigento.

La gara elite ha premiato Salvatore Lo Monaco (Team Race Mountain), che in 1h01’27” ha preceduto di 1’36” Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto) che si è portato a casa la maglia di campione regionale U23, terzo Antonino Analfino della società organizzatrice, primo amatore e nuovo campione siciliano categoria M1. Fra le donne scontato successo per la lituana del Mongibello Mtb Team Greta Karasiovaite in 1h15’25”.

Questi i nuovi campioni delle altre categorie: Antonio Spitale (Madone Bike Team/ES1), Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team/ES2), Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling/AL1), Paolo Aglialoro (Ciclotour/AL2), Sarah Lardizzone (KTM Academy Le Marmotte/DA1), Maura Grazia Cerruto (Nonsolobike/DA2), Gianluca Spampinato (Madone Bike Team/JU), Antonio Tricomi (Team Extreme 2000/JMT), Manuel Oddo (Gds Team Competition/ELMT), Antonino Puglisi (Liotri on the Rocks/M2), Libertino La Mantia (Team Radio Vela/M3), Giuseppe Emulo (Bike 1275/M4), Paolo Santoro (Team Bike Noto/M5), Filippo Finocchiaro (Team Bike Noto/M6), Carmelo Mercante (Team Bike Noto/M7), Maurizio Vittorio Rizzo (Akra Bike Agrigento/M8), Giuseppe Calabro Castello (Cicl.Centro Sicula/M9), Angelo Fontana (Special Bikers/M10)

Le vincitrici: Karla Scalia (Mongibello Mtb/ED1), Aurora La Mastra (Catania Bike Team/ED2), Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice/DJ), Federica Occhipinti (Team Race Mountain/DU), Benedetta Simonetti (Bike Project/W3), Elizabeth Ann Simpson (Mongibello Mtb/W5)

Per il Racing Team Agrigento una giornata sicuramente da ricordare considerando anche la massiccia partecipazione, oltre 200 biker in gara nelle varie batterie allestite sul circuito di 4,2 km. Per il Mediterranea Mtb Challenge ora resta l’ultima prova in programma, l’XCO Andrea trovato di Santa Venerina (CT) programmato per l’1 giugno.