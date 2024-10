Licata in ginocchio: esonda il Salso, elicottero per mettere in salvo una famiglia intrappolata in auto

Licata è paralizzata: i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forse dell’ordine stanno cercando di mettere in sicurezza diverse zone della città a causa dell’esondazione del Salso. Chiusi e allagati: Corso Umberto, Corso Serrovira e buona parte del quartiere africano insieme a Piazza Gondar. Un elicottero dei vigili del Fuoco è arrivato da Catania per mettere in salvo una famiglia intrappolata in auto sulla Statale 115 e per monitorare la situazione dall’alto. Intanto il Sindaco di Licata Angelo Balsamo, raggiunto dai colleghi di Lanterna Tv, ha fatto appello a tutta la cittadinanza di rimanere a casa e di spostarsi ai piani più alti.