Licata, rissa tra famiglie per fidanzamento non gradito: 5 denunce 

Ci sarebbe un fidanzamento non gradito tra una coppia di giovani licatesi alla base di una maxi rissa scoppiata tra le famiglie dei due ragazzini. Il bilancio è di cinque denunce e quattro feriti. Tra le persone deferite alla procura di Agrigento ci sono tre uomini e due donne. Adesso devono rispondere dei reati di rissa, lesioni e minacce.

Quattro di loro sono finiti anche al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per traumi lievi. Sono stati giudicati guaribili in cinque giorni. La resa dei conti è avvenuta sotto casa di una delle due famiglie. La miccia che avrebbe innescato lo scontro sarebbe stata un’uscita in pubblico dei due fidanzatini, una coppia di quindicenni di Licata.

Alcuni parenti si sono recati direttamente sotto l’abitazione dei rivali e dalle parole ben presto si è passati ai fatti. Una rissa tra uomini e donne utilizzando anche bastoni. Sono stati i poliziotti del locale commissariato a intervenire e calmare gli animi. Poi sono scattate le denunce.