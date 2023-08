Licata, si schiantano contro il palco in piazza: gravissimi due giovani 

Sono ricoverati in prognosi riservata i due ragazzi originari di Palma di Montechiaro – S.I., 25 anni, e R.P., 30 anni – protagonisti di un bruttissimo incidente avvenuto l’altra sera nei pressi di piazza Progresso a Licata. I giovani erano a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantati contro il palco allestito per la fiera di Sant’Angelo. L’impatto è stato violento. Sono stati alcuni commercianti della fiera a lanciare l’allarme e avvisare i soccorsi.

Le ambulanze, giunte sul posto, hanno trasportato i due giovani all’ospedale di Licata. Entrambi hanno riportato gravi ferite e per questo motivo sono stati in seguito trasferiti in elisoccorso negli ospedali Cannizzaro di Catania e Villa Sofia di Palermo. Al via le indagini da parte delle forze dell’ordine per accertare quanto accaduto.