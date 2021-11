L’influenza della religione nella lotta alla mafia: Agrigento ospita il convegno della Dia

Si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’assistente capo Sergio Di Loreto, deceduto tragicamente in un incidente all’interno del poligono di tiro di Soddì, il convegno “L’influenza della religione nella lotta alla mafia” organizzato in occasione del trentennale della Direzione Investigativa Antimafia. Il dibattito si è tenuto nella sala Zeus del museo Pietro Griffo di Agrigento. A moderare il dibattito è il giornalista, inviato de La Sicilia e fondatore di Grandangolo, Franco Castaldo. I relatori sono: il Direttore della D.I.A, Maurizio Vallone, l’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto Michele Di Bari, il Procuratore Capo della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, il Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, padre Stefano Cecchin, il Rabbino della Comunità Ebraica di Napoli, Maskil Ariel Finzi, il Segretario Generale della Confederazione Islamica in Italia, Massimo Cozzolino e il vice Direttore Amministrativo della Dia, Generale Antonio Basilicata.









GLI INTERVENTI

Il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa: “Grazie di avere scelto questa città e questa provincia per un evento così importante. La Dia è il cuore pulsante dell’attività, grazie alla straordinaria intuizione del giudice Falcone, contro la mafia. Sono molto lieta di questo momento di riflessione su un tema che proprio in questa Città – nel 1993 – fu lanciato il guanto di sfida alla mafia da Papa Giovanni Paolo II. Questa è anche la terra di Rosario Livatino. Se vogliamo capire certi fenomeni e contrastarli dobbiamo fare un grande lavoro di squadra che coinvolge anche la Chiesa. Abbiamo molto da riflettere e da imparare.”

L’assessore del comune di Agrigento, Francesco Picarella: “Porto il saluto della Città di Agrigento e del sindaco Miccichè. In questa meravigliosa sala oggi ci sarà un momento di importante riflessione e mi unisco alle parole del Prefetto nella grande importanza della Dia che ha ottenuto grandissimi risultati. Sono contento che questo convegno si svolga ad Agrigento e siamo orgogliosi di questo. Ed è motivo di orgoglio anche la mostra che viene ospitata che è indirizzata ai giovani. A loro ci dobbiamo rivolgere per sviluppare le nuove pratiche perché sono il futuro di questa terra. Disciplina, impegno e rispetto.”

Il capo dei Gip di Catania, Sarpietro: “La Dia ha portato in tutta Italia un lavoro di specializzazione nella lotta alla mafia. Voglio ricordare il giudice Rosario Livatino. Livatino non era un timido, era uno che parlava quando era necessario. Ascoltava tantissimo, abbiamo vinto il concorso insieme. Non amava interviste, socialità. Lo faceva per mantenere una totale indipendenza. Livatino aveva questa idea, un magistrato puro che deve essere ma deve anche apparire moralmente di alto profilo sia nel giudizio che nella vita privata. Quando fu ucciso ci fu una riunione drammatica di tutti i magistrati siciliani e un illustre magistrato disse: “Morì come un coniglio ma non era un coniglio.” Sbagliò. Livatino morì da giudice martire e disse ai suoi assassini: “Cosa vi ho fatto?”. Fino alla fine chiede, dunque, ho commesso un errore per il quale debba essere punito? Ecco, fu un giudice giusto, martire e rappresenta quella Sicilia illuminata.”

Vice Direttore Amministrativo della Dia, Generale Antonio Basilicata: “Lo stesso Falcone riconosce che entrare a far parte della mafia equivale a convertirti ad una religione. San Luca, la sede principale della Ndrangheta, c’è il santuario di Polsi dove tutti si riuniscono. Gestualità che sembrano innocue diventano simboli. Tutto per avere maggiore legittimità. Questa è una pratica che sta diventando insopportabile e merita sdegno più assoluto. Quando inizia la vera lotta alla mafia, con la legge Rognoni-La Torre, alcuni giovani parroci iniziano a porsi domande sul loro ruolo in queste terre di violenza.”

Il Segretario Generale della Confederazione Islamica in Italia, Massimo Cozzolino: “La nostra religione incarna significati più importanti della convivenza pacifica. Ognuno opera secondo il proprio orientamento e che il Signore meglio di tutti conosce chi segue la retta via. Nella trattazione sociologica abbiamo assistito ad un periodo in cui si è parlato del ritorno del religioso, una rinascita. In realtà all’interno di questo percorso non si è mai avuto uno smarrimento ma è sempre stato presente. Riteniamo che occorra in modo ineludibile riprendere con forza il dialogo tra le religioni, come cammino valoriale per portare contributo e per la gestione della complessità dei tempi. Ed è proprio in un tempo in cui si assiste alla crisi di convivenza occorre camminare insieme, donne e uomini di fede e di buona volontà. Il nostro mezzogiorno, la nostra Italia ha delle ombre, dei problemi. Dobbiamo dirlo senza ipocrisia: disoccupazione, mafia, emarginazione delle fasce più deboli non possono essere ignorate. Occorre dare una svolta, un senso di responsabilità. Lo dobbiamo a noi stessi, come esponenti delle comunità religiose, ma soprattutto dobbiamo essere responsabili per le nuove generazioni partendo da e con loro. Occorre rimettere al centro la sfida educativa creando rete, dando vita ad una comunità educante in cui tutti possono dar vita ad un futuro dei giovani.”

Il Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, padre Stefano Cecchin: “Il nostro compito è coordinare tutti i cultori di Maria del mondo e di tutte le religioni. La figura di Maria è una realtà mondiale. La nostra Accademia ha il compito di dare una sana formazione mariana. In tutta la storia della Chiesa ci sono sempre state le deviazioni,forme di non comprendere bene o di leggere in modo politico e ideologico la parola di Dio. Papa Francesco ha voluto fare la riforma della curia romana attesa a giorni. Il nostro cammino di riforma si chiede “Come presentare una sana figura di Maria?”. Ci siamo aperti al dialogo tra religioni. La Chiesa è donna, è madre. E’ una casa che accoglie tutti. I credenti uniti insieme per testimoniare che la fede non è terrorismo e non va contro la libertà umana anzi aiuta la persona a realizzare se stesso. E’ questo che insegna la scrittura. Abbiamo creato dei dipartimenti per portare la figura di Maria fuori dai santuari alla gente. Maria è sempre stata presente. Unione tra il cielo e la terra e indica pace e armonia.”

LA DIRETTA