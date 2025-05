“Mafia, politica e appalti a Sciacca”: in quattro scelgono l’abbreviato 

Prosegue l’udienza preliminare a carico di otto imputati coinvolti nell’inchiesta che lo scorso luglio ha fatto luce sulla riorganizzazione della famiglia mafiosa di Sciacca ma anche sui rapporti con politica e imprenditoria del territorio. In quattro hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato. Si tratta di Domenico Friscia, 61 anni, ritenuto il nuovo boss della cosca di Sciacca; Giuseppe Marciante, 37 anni, nipote del capomafia, titolare della Gsp Costruzioni, ritenuto la mente imprenditoriale del clan; Vittorio Di Natale, 49 anni, ex consigliere comunale, e Rosario Catanzaro, 65 anni. Questi ultimi due sono accusati di scambio elettorale politico-mafioso.

Il giudice per l’udienza preliminare Carmen Salustro definirà la posizione di altri quattro imputati nell’udienza del prossimo 12 maggio: si tratta di Michele Russo, 45 anni, accusato di associazione mafiosa; Maurizio Costa, 64 anni, di Favara, ex responsabile della protezione civile in provincia di Agrigento, accusato di corruzione per una vicenda legata all’imprenditore Marciante. Infine ad altri due imputati è contestata l’accusa di favoreggiamento aggravato per aver aiutato uno degli indagati – Maniscalco (deceduto)– ad eludere le investigazioni: si tratta di Michele Galluzzo, 52 anni, di Sciacca, e Antonina Friscia, 79 anni, di Sciacca.

L’inchiesta portò anche alle dimissioni dell’ex presidente del consiglio comunale di Ribera, Vincenzo Costa (non indagato): sono diverse le telefonate e gli incontri tra il boss e il politico, medico veterinario che dall’ottobre 2020 siede sullo scranno più alto del consiglio comunale del comune crispino. Secondo gli inquirenti Costa avrebbe richiesto l’intervento del capomafia su due dipendenti del comune di Sciacca addetti al mantenimento e alla custodia dei cani randagi.